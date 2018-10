Jacek Sasin zdradził koszt pomnika Lecha Kaczyńskiego oraz termin odsłonięcia: Specjalnie wybraliśmy taką datę

inder 2 godziny temu Oceniono 25 razy 19

Kto za co w Polsce dostał pomnik?

Władysław Jagiełło - za to, że rozbił krzyżaków pod Grunwaldem.

Jan III Sobieski - za to, że rozbił Turków pod Wiedniem.

Józef Piłsudski - za to, że rozbił bolszewików pod Warszawą.

Lech Kaczyński - za to, że rozbił samolot pod Smoleńskiem.