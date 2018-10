Gliński o "Klerze": Ten pan z ważnego tematu zrobił karykaturę. Czy widział film? Czytał streszczenie

Wicepremier Piotr Gliński był gościem "Porannej rozmowy" w RMF FM. Rozmowa z Robertem Mazurkiem zeszła także na film "Kler".

- Dwa i pół miliona widzów po 10 dniach widziało film "Kler". Jakieś gratulacje dla Wojciecha Smarzowskiego? To największy polski hit ekranowy ostatnich czasów - mówił dziennikarz.

Piotr Gliński o "Klerze"

- Przykro mi jest, że ten pan z tematu, który jest ważny i poważny - bo choćby jedno molestowanie było w kościele, to trzeba o tym mówić - zrobił karykaturę - odparł minister kultury.

Czy Gliński widział film? Odpowiedział, że czytał scenariusz. Jak potem doprecyzował, streszczenie scenariusza. Również relacje współpracowników wskazały na to, że "to jest film jednostronny". - On [Smarzowski] twierdzi, że to jest kreacja artystyczna, do której ma prawo, w związku z tym skondensował wszystkie negatywne zjawiska - mówił wicepremier.