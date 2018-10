Go嗆 radiowej Tr鎩ki powiedzia, 瞠 Andrzej Duda ju kilka razy apelowa do wszystkich o wsp鏊ne 鈍i皻owanie podczas tegorocznego marszu niepodleg這軼i.

- Je瞠li pada zaproszenie z ust prezydenta, wyra穎ne kilkukrotnie, 瞠by鄉y wszyscy poszli w jednym marszu, to zaproszenie jest do wszystkich, tak瞠 do tych, kt鏎zy pe軟ili bardzo wa積e funkcje w naszym pa雟twie - powiedzia rzecznik prezydenta. B豉瞠j Spychalski dopytywany, czy zaproszenia do by造ch premier闚 i prezydent闚 zostan skierowane na pi鄉ie, doda, 瞠 nie jest to wykluczone.

O wsp鏊ne 鈍i皻owanie apelowa te premier Mateusz Morawiecki oraz szef Rady Europejskiej, by造 premier Donald Tusk. 11 listopada przypada setna rocznica odzyskania przez Polsk niepodleg這軼i.

Gli雟ki: Zapraszam wszystkich na otwarty koncert

Z kolei Piotr Gli雟ki w rozmowie z Robertem Mazurkiem RMF FM uchyli r帳ka tajemnicy odno郾ie obchod闚 stulecia odzyskania niepodleg這軼i.

Zapraszam wszystkich na otwarty koncert, kt鏎y odb璠zie si 10 listopada wieczorem na Stadionie Narodowym. Zagra wiele os鏏, m.in.. Jan Pietrzak, Maryla Rodowicz, Aleksandra Kurzak czy Natalia Szroeder (...) To b璠 piosenki i pie郾i polskie od XVIII wieku do czas闚 wsp馧czesnych, b璠zie wi璚 te Czes豉w Niemen i "Bia造 krzy" Krzysztofa Klenczona

- powiedzia wicepremier.

Minister kultury nie odpowiedzia jednak na pytanie, kto znajdzie si w鈔鏚 zaproszonych go軼i. - To pytanie do kancelarii prezydenta. 11 listopada b璠 obchody og鏊noeuropejskie w zwi您ku z tym, 瞠 to jest rocznica wa積a dla ca貫go 鈍iata. Niewykluczone, 瞠 11 listopada wieczorem pan prezydent b璠zie w Londynie - doda Gli雟ki, po czym roz這篡 r璚e.

- Wyobra瘸 pan sobie wsp鏊ny marsz z Donaldem Tuskiem, Robertem Biedroniem, Joann Scheuring-Wielgus? - zapyta Mazurek.

- Wyobra瘸m sobie. Je瞠li to b璠zie du篡 marsz, to politycy b璠 tam mniej istotni ni uczestnicy. I zapraszamy najprawdopodobniej, to znaczy ja zapraszam wszystkich, bo taka jest koncepcja marszu, 瞠 wszyscy maj prawo w nim p鎩嗆. W tej chwili trwaj ustalenia z organizatorami marszu, bo jak wiemy od wielu lat konkretne 鈔odowiska organizuj ten marsz, (czyli - red.) 鈔odowisko narodowe, ale nie to skrajnie narodowe, tylko narodowe racjonalne - stwierdzi wicepremier.

- Chcemy, 瞠by ten marsz nie kojarzy si z jakimi ekscesami. Kiedy by造 prowokacje, (by造 te - red.) bardzo silne sugestie, 瞠 te prowokacje by造 organizowane przez 闚czesne polskie s逝瘺y. Mam nadziej, 瞠 to nieprawda. Natomiast nie chcemy 瘸dnych prowokacji ani radykalnych zachowa - powiedzia minister kultury. Na pytanie, czy poszed豚y w marszu z ka盥ym, Gli雟ki odpowiedzia, 瞠 "prawdopodobnie tak".