Biedroń u Rachonia w TVP Info: zaburzyłem interesy pewnych grup partyjnych i stałem się wrogiem liberalnych mediów

Słuchałem Bierdonia rano w Tok Fm. Był tragiczny. Słowotok, krzyki, przerywanie, nie odpowiadanie na pytania, absurdalne argumenty ("Bo Pisowi od 3 lat w sondażach rośnie i to Wina PO..." Sondaże - średnia 40% czyli 2% wiecej niż 3 lata temu, to jak cały czas rośnie?).



Drugi Sasin. Chyba mu woda sodowa uderzyła to glowy, jak to dawniej mówiono... myśli że już jest prezydentem Polski.. nie dało się słuchać.