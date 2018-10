Wybory samorządowe 2018. Rafał Trzaskowski pokazuje, kto na niego zagłosuje. Jest tu nawet gwiazda "Kleru"

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, napisał w czwartek, kto poprze go w nadchodzących wyborach samorządowych 2018.

Wybory samorządowe 2018. Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Kayah głosują na Trzaskowskiego

A są tu: Janusz Gajos, Krzysztof Kowalewski, Daniel Olbrychski, Piotr Machalica, Ksawery Jasieński, Cezary Żak, Maja Komorowska, Urszula Dudziak, Małgorzata Socha, Kayah i Michał Żebrowski.

Kandydat KO pokazał również nowy spot. "Głosem głosuję" - mówią tam gwiazdy. Na razie można w nim zobaczyć Gajosa, Dudę, Żaka i Sochę, ale Trzaskowski już zapowiada, że niedługo usłyszymy więcej głosów. "Warszawa dla wszystkich" - powtarzają hasło Trzaskowskiego sławy.

To nie pierwszy raz, kiedy Trzaskowski chwali się poparciem znanych ludzi. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w spocie wystąpił również "rozstrzeliwany" Michał Żebrowski, a kiedy kandydował do Sejmu z Krakowa, w filmie pojawił się Michał Rusinek.