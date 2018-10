Obywatele przeciwni decyzji Andrzeja Dudy, który w środę powołał 27. Sędziów do Sądu Najwyższego, stoją dookoła siedziby SN. Skandują hasła "państwo prawa", "nie oddamy naszych praw", "konstytucja". Trzymają też transparenty z tym samym napisem. Na innym, wielkim banerze, widać napis "Zdradza Ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo".

Protest przed siedzibą Sądu Najwyższego

Protest został zorganizowany m.in. przez Obywateli RP i Akcję Demokracja. Uczestnicy protestu mówią, że "czekają na nowo powołanych sędziów" Sądu Najwyższego. Niektórzy uczestnicy manifestacji mają flagi polskie i Unii Europejskiej.

- Dziękuję, że tu jesteście w ten mroźny, ale piękny poranek, że rozumiecie, co to jest trójpodział władzy i na czym polega nasz ustrój, który jest zapisany w konstytucji. Dziękuję, że tak dzielnie nas wspieracie w tym naszym trwaniu - powiedziała prof. Małgorzata Gersdorf, która wyszła do protestujących.

W środę prezydent Andrzej Duda na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał 27. Sędziów do Izb: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. KRS skierowała kandydatury na nowych sędziów SN wbrew tymczasowemu zakazowi, jaki wydał w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny.