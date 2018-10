PiS podświetla reprywatyzowane kamienice w Warszawie [WYBORY SAMORZĄDOWE 2018]

drugiepietro pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

A co na to właściciele kamienic? Przecież to jest ewidentne wykorzystanie cudzej własności do własnych (Jakiego) celów politycznych.

Natomiast twierdzenieP: "Gdybyśmy chcieli podświetlić blisko 3 tys. kamienic, które zostały przez mafie reprywatyzacyjne zabrane ludziom, to dzisiaj Warszawa byłaby jednym wielkim czerwonym punktem wstydu Platformy Obywatelskiej" to ewidentne kłamstwo wyborcze, gdyż tzw. "dzika reprywatyzacja" miała miejsce za różnych rządów, w tym także za rządów sprawowanych przez Lecha Kaczyńskiego.