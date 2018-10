Młodzież Wszechpolska miała masowo fałszować podpisy. Zaginął ważny tom akt

prokuraturarejonowa 3 godziny temu Oceniono 25 razy 15

A to jest ten poseł co teraz z Morawieckim seniorem jest w jednym klubie, a do Sejmu wszedł z okręgu białostockiego, gdzie organizacje narodowe (bardziej ONR, ale nie tylko) były finansowane przez instytucje powiązane z GRU/FSB.



I to można łatwo sprawdzić, o tych powiązaniach finansowych pisały ogólnopolskie media. Jeszcze Szyszko się tam gdzieś przewijał jako jeden zamieszanych.