Bono odwiedził Brukselę. Spotkał się z Donaldem Tuskiem

Urodzony i wychowany w Irlandii Bono, a właściwie Paul David Hewson, znany jest ze swojej działalności społecznej i charytatywnej, jak również z wsparcia dla projektu integracji europejskiej. Podczas jednego z niedawnych koncertów U2, artysta wywiesił unijną flagę, aby okazać swoją solidarność ze zjednoczoną Europą.

W środę Bono odwiedził Brukselę, gdzie spotkał się m.in. z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajanim.

Choć ludzie w Europie obawiają się niekontrolowanej migracji z południa, Afryka jest szansą dla Europy, która się starzeje. Potrzebne jest europejsko-afrykańskie partnerstwo

- powiedział podczas wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

Bono stwierdził również, że jego marzeniem jest bycie "częścią romantycznej Europy" i wezwał innych artystów do wsparcia projektu UE w czasie, gdy europejskie wartości są kwestionowane. Słowa te mogą zostać odczytane jako krytyka Brexitu.

Ostatnio na nowo przemyślałem swoją wizję domu i uświadomiłem sobie, że to jest mój dom, jestem tak samo Europejczykiem, jak Irlandczykiem

- dodał Bono.

Wymowne zdjęcie

W Brukseli muzyk spotkał się również z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Po spotkaniu Tusk zamieścił na swoim profilu na Facebooku kilka zdjęć. Na jednym z nich Bono wraz z Tuskiem wskazują na plakat z napisem "KONSTYTUCJA".

Bono nie jest pierwszym muzykiem, który nawiązał do toczącego się w Polsce sporu o wolne sądy. Wcześniej podczas koncertu zespołu The Rolling Stones w Warszawie zrobił to również jego lider Mick Jagger.

Jestem za stary, żeby być sędzią, ale na tyle młody, żeby śpiewać"

- powiedział Jagger, co zostało odczytane jako aluzja do sytuacji politycznej w Polsce.