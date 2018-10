Mocne strony Rafała Trzaskowskiego

Erudycja: „Na pewno umie mówić, na pewno potrafi dzięki dużej erudycji – i mówię to bez żadnej ironii – i dużemu doświadczeniu ministerialnemu, europarlamentarnemu wykazać się refleksem i zaimprowizować w tej debacie”

Doświadczenie: „Metryka gra na jego korzyść. To, że jest trochę starszy i trochę bardziej doświadczony powoduje, że jest mniej wyrywny, a to ogranicza niebezpieczeństwo, że coś 'chlapnie'. To na pewno jest jego mocna strona”

Racjonalność: „Jego obietnice są obietnicami zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony, obiecuje dużo; z drugiej – są to obietnice przemyślane. Za obietnicami idą też konkrety, wyjaśniające, co i jak chciałby zrobić”

Słabe strony Rafała Trzaskowskiego

Lekceważenie: „Czasami ujawnia się u niego lekceważenie reszty świata. Jeśli włączy mu się w trakcie debaty tryb „Jestem mistrzem, a wy wszyscy moglibyście co najwyżej się ode mnie uczyć”, to będzie mieć kłopoty. Dlaczego? Bo my tego polityka, na którego głosujemy, musimy lubić. Jeżeli polityk pokazuje, że nas lekceważy, nigdy go nie polubimy. Wtedy może być mistrzem świata, posiadać największe kompetencje, ale i tak nie wygra, bo wyborcy go nie lubią”

Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy

O co gra Rafał Trzaskowski?

Cel strategiczny – obrona Warszawy: „Oddanie Warszawy PiS-owi byłoby symbolicznym przypieczętowaniem poprzedniego maratonu wyborczego i ogromnym triumfem PiS-u. Z drugiej strony, triumf Trzaskowskiego byłby rozgrywany przez Platformę jako pierwszy akord odbierania Polski PiS-owi i powrotu do normalności. W tym sensie odpowiedzialność Trzaskowskiego jest ogromna. Wystawiony jako wielki faworyt, w przypadku porażki skończy jak Bronisław Komorowski, tylko bez biura i pensji ex-prezydenta”

Cele wizerunkowe pozytywne: „Musi pokazać, że nie jest sztywniakiem, że umie rozmawiać w sposób luźny i niezobowiązujący na poważne tematy, że jego obietnice są mocno osadzone w rzeczywistych uwarunkowaniach”

Cele wizerunkowe negatywne: „Powinien udowadniać swoimi pytaniami czy słownymi prowokacjami, że Patryk Jaki jest niedojrzały, kompletnie nie zna Warszawy, jest produktem marketingowym PiS-u i tak naprawdę służy tylko temu, żeby jego partia przejęła Warszawę i mogła w niej urządzać kolejne PiS-owskie rewolucje”

Znaki ostrzegawcze dla Rafała Trzaskowskiego

12 lat HGW: „Powinien uważać na ataki, polegające na wyciąganiu problemów Platformy z ostatnich dwunastu lat i obciążaniu go tymi problemami. Z jednej strony nie może powiedzieć, że nie ma z warszawską Platformą nic wspólnego. Z drugiej – on w tych wpadkach z poprzednich trzech kadencji żadnego udziału nie miał”

Kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski podczas konferencji pod KPRM (w odpowiedzi na słowa kontrkandydata z PiS, że rząd nie będzie wspierał 'mostów dla Trzaskowskiego'). Warszawa, 10 października 2018 Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Mocne strony Patryka Jakiego

Energiczność: „Na pewno mocną stroną Patryka Jakiego jest niesłychana energia”

Mówca: „O ile Trzaskowski jest naprawdę niezłym, o tyle Jaki jest naprawdę bardzo dobrym mówcą. Jego najsilniejszą stroną jest tutaj to, że mówi do ludzi bardzo prostym językiem – trochę slangiem, trochę polszczyzną ulicy. W tym sensie jest bardzo bezpośredni, nie szuka wielkich metafor. Umie mówić w sposób atrakcyjny dla przeciętnego zjadacza chleba”

Słabe strony Patryka Jakiego

Głosowania przeciwko Warszawie: „Jego słabością jest nie tyle to, że nie jest z Warszawy, ile to, że jego dotychczasowe głosowania w Sejmie nie zawsze były za Warszawą. Jest tutaj trochę niespójności, którą Platforma co jakiś czas mu wyciąga – ostatnio podczas debaty o stołecznym sporcie, organizowanej przez Legię Warszawa”

PiS, czyli obciążenie: „Słabością Jakiego jest logo PiS-u, które ukrywa na wszystkie możliwe sposoby. W stolicy logo PiS-u jest dla niego dużym obciążeniem”

Niewyparzony język: „Ma tendencje do tego, żeby coś „chlapnąć”. To nie pojawiło się teraz, to jest jego słabość od lat. Wielokrotnie zdarzało mu się przepraszać za swoje wypowiedzi. Przykład mieliśmy w tym tygodniu przy okazji słów o pieniądzach rządu na budowaniu mostów w Warszawie, których nie będzie, jeśli miastem będzie rządzić Trzaskowski. Niby przeprosił, niby już po wszystkim, ale wychodzi z tego poobijany, bo nie wszystko można zbyć żartem. To tak nie działa”

Reprywatyzacyjny fact-checking: „Słabością Jakiego jest swego rodzaju fact-checking. Mam tutaj na myśli zestawienie tego, co mówi, że zrobił dla mieszkańców w ramach Komisji Weryfikacyjnej z tym, co faktycznie miało miejsce. Jeśli przejrzy się wszystkie decyzje komisji, weźmie pod lupę te „odzyskane” miliardy, to tak naprawdę okazuje się, że miasto jeszcze żadnej nieruchomości fizycznie nie odzyskało. Ten, kto zdoła obnażyć tę słabość Jakiego podczas debaty, od razu dużo zyska. Jaki musi na to uważać”

Problematyczny spot: „Jego problemem na pewno jest też sprawa z zeszłego tygodnia, czyli śmierć lokatorki komunalnej, która miała wziąć udział w jego spocie wyborczym. Kobieta dostała zawału po wejściu do swojego starego mieszkania. Kiedy podczas politycznego eventu umiera jedna z jego bohaterek, to mamy wykorzystywanie ludzkiej tragedii na potrzeby swojej polityki kampanijnej. Tego Jaki też powinien się obawiać”

Od radnego do zastępcy ministra. Kariera Patryka Jakiego

O co gra Patryk Jaki?

Cel strategiczny – sukcesja na prawicy: „Jaki buduje się jako przyszły lider prawicy. To jest jego scenariusz maksimum w perspektywie długoterminowej”

Format prezydencki: „Jego celem jest zostanie prezydentem Warszawy. Żeby to się udało, musi zbudować siebie jako polityka formatu prezydenckiego, kogoś godnego prezydentury Warszawy. Zresztą on i jego ludzie stale nad tym pracują, czego dowodziła chociażby niedawna sesja zdjęciowa na tle książek o niemieckich lokomotywach”

Lider: „Kandydat PiS-u buduje się w roli lidera politycznego. W debacie prezydenckiej musi zatem pokazać, że wyrósł z krótkich spodenek, że jest poważnym facetem, który dojrzał do sprawowania najwyższych urzędów”

Znaki ostrzegawcze dla Patryka Jakiego

Waga słowa: „Jaki powinien uważać przede wszystkim na to, żeby czegoś nie „chlapnąć”, bo niejednokrotnie mu się to już zdarzało i potem te wypowiedzi długo się za nim ciągnęły”

Pyskówki: „Musi pamiętać, żeby nie wdać się w trakcie debaty w jakąś pyskówkę, bo ma tendencję do politycznej bójki. Wciąż ma w sobie coś z tego chłopaka spod bloku. To ma swoje dobre i złe strony. Dobre, bo pokazuje, że to normalny facet, ktoś taki jak my. Złe – bo ten przysłowiowy dres czasami wychodzi z niego w taki sposób, że zachowuje się konfrontacyjnie, mało elegancko czy nawet agresywnie. Podczas posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej można było zauważyć, że bardzo się w tym względzie pilnuje i dba o to, żeby był „pełen Wersal”. Także potrafi się opanować. Pytanie, czy zdoła to utrzymać w towarzyszących debacie wielkich emocjach”

Patryk Jaki

Debata kandydatów na prezydenta Warszawy - stawka dla reszty stawki

Pokazanie się: „Kandydaci ideologiczni kandydują, bo są działaczami i chcą pokazać, że jakoś funkcjonują w polityce. Tylko tak potrafię wytłumaczyć kandydaturę Pawła Tanajny”

Gra na komitet: „Andrzej Rozenek, Jan Śpiewak czy Justyna Glusman grają nie tyle o swój wynik, co o wynik swoich komitetów wyborczych. Jest pewne prawdopodobieństwo, że ktoś, kto na nich zagłosuje, odda też głos odpowiednio na SLD Lewica Razem, Wygra Warszawa czy MJN-ruchy miejskie”

Budowanie nazwiska: „Wśród kandydatów są też politycy, którzy startują w wyborach, bo budują swoje nazwiska. Weźmy Jakuba Stefaniaka z PSL. Jest znany wśród dziennikarzy, ostatnie lata był rzecznikiem ludowców, ma kilka ciekawych pomysłów w programie, w kampanii jest dość aktywny, zważywszy, gdzie i z jakiej partii startuje. Ale on gra na to, żeby dostać tutaj „jedynkę” w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponownie zebrać jakąś liczbę głosów i w ostatecznym rozrachunku zawalczyć w stolicy o mandat do Sejmu w 2019 roku. Do tego dochodzi, oczywiście, konsekwentne budowanie partyjnych struktur w stolicy, czemu aktywność kampanijna doskonale służy”

Debata kandydatów na prezydenta Warszawy na temat sportu na stadionie Legii Warszawa KUBA ATYS

Gra „hakami”

„Zakładam, że coś się pojawi. Przygotowanie do debaty polega na tym, żeby kandydat zastanowił się, jaki jest jego cel, o co mogą go zapytać inni uczestnicy, a o co on może zapytać ich. Ale są też różne niespodzianki i fajerwerki, które zapewniają kandydatowi pewien element zaskoczenia i sprawiają, że w ogólnym rozrachunku on i jego sztab mogą uznać debatę za udaną”

„Czarny koń”

„Potencjał, żeby zostać „czarny koniem” ma wspomniany już Jakub Stefaniak. Drugą taką osobą jest Andrzej Rozenek, który ma bardzo dobre hasło wyborcze, jest świetnym mówcą, a także ma umiejętność mówienia prostym i zrozumiałym językiem. Do tego ma doświadczenie dziennikarskie, poselskie i kampanijne”

Wybory samorządowe 2018 w Warszawie. Decydująca debata?

„Nie wiem, ale ma taki potencjał, dlatego że potencjał debaty jest pochodną widowni. Jeśli na widowni przed telewizorami zasiądą niezdecydowani wyborcy, którzy włączyli ten telewizor, bo do tej pory nie mieli czasu się zainteresować, to rzeczywiście ta debata może coś zmienić. Natomiast, jeśli przed telewizorami usiądą wyłącznie wyborcy już przekonani, to wiele się nie wydarzy. Nawet, jeśli debata będzie pełna fajerwerków”