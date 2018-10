Hanna Zdanowska zawiadamia prokuraturę ws. Jacka Sasina. "Przekroczenie uprawnień"

aronia0 godzinę temu Oceniono 17 razy 13

PiS brzytwy sie chwyta, aby chociaz w jednym duzym miescie rzadzic (nie wygrac wyborow, ale mimo tego rzadzic). Jakie to zalosne. I oglasza to czlowiek, ktory nie ma zadnych kompetencji, aby rozstrzygac takie sprawy. Jesli przepisy sa sprzeczne (jedne pozwalaja kandydowac osobie skazanej prawomocnym wyrokiem na kare grzywny, czyli jesli mozna kandydowac to mozna i pelnic urzad, jak sie zostanie wybranym a drugie - ze osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie moze pelnic funkcji publicznych) i kwestie to rozstrzyga sad a nie jakis tam dziadyga sasin.