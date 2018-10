Powołanie sędziów SN bez mediów, ale wPolityce.pl ma swoje zdjęcia. Rzecznik Dudy: Sprawdzę

pysio62 2 godziny temu Oceniono 12 razy 6

Duda w sposob ewidentny lamie Konstytucje i prawo. Tak zreszta nawiasem ”mowiac” to Duda mianuje co najwyzej tak zwanych ”sedziow” SN, i nic wiecej. Wszyscy zamieszani w ten proceder, jak i ich mocodawcy, zostana w niedalekiej przyszlosci pociagnieci do odpowiedzialnosci konstytucyjnej, karnej, cywilnej i finansowej. TS to tylko dla wybranych jako akt szczegolnej laski.