Wybory samorządowe 2018 Gdańsk. Płażyński przegrał proces z Adamowiczem. Musi przeprosić

pysio62

Plazynski, jeszzce jeden typowy PIS-oweski klamca, tak jak Kaczynski, Morawiecki i wielu, wielu PIS-owcow.



1.Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Jarosław Kaczyński wprowadził w błąd społeczeństwo, podając nieprawdę o przeznaczeniu dla ITI przez władze Warszawy 460 mln zł na przebudowę stadionu Legii"

2 Jarosław Kaczyński wyrokiem sądu ma przeprosić Ludwika Dorna za insynuacje jakoby nie płacił alimentów na dzieci z poprzednich małżeństw.

3. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński ma przeprosić za nazwanie SLD organizacją przestępczą'. Sąd postanowił, że Kaczyński ma też wpłacić 10 tys. zł. na Polski Czerwony Krzyż

4. Sąd Najwyższy uznał że Jarosław Kaczyński ma przeprosić Agorę za insynuacje w sprawie finansowania Agory przez komunistycznych oligarchów.

5. Warszawski Sąd Okręgowy orzekł, że Jarosław Kaczyński musi na własny koszt opublikować sprostowanie podanej przez siebie w audycji "Rozmowy niedokończone" na antenie Radiu Maryja informacji, jakoby Declan Ganley, lider i założyciel partii Libertas, popierał Traktat Lizboński i twierdził, że jest on dobry. Sprostowanie ma zostać opublikowane w TV Trwam i Radiu Maryja.

6. "Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyrokiem I instancji ma przeprosić byłego ministra spraw wewnętrznych Janusza Kaczmarka i wpłacić 10 tys. zł na cel dobroczynny za to, że nazwał go "agentem-śpiochem"

7. Zgodnie z wyrokiem sądu Prezes PiS Jarosław Kaczyński przeprosił Agorę SA za porównanie wydawanej przez nią "Gazety Wyborczej" do "Trybuny Ludu z 1953 r.".

8. Zgodnie z wyrokiem sądu Prezes PiS Jarosław Kaczyński musi przeprosić PSL za stwierdzenie, że posłowie tej partii "opowiedzieli się za legalizacją miękkich narkotyków".

9. We wrześniu 2002 roku Sąd Rejonowy skazał Kaczyńskiego na 3 tysiące złotych grzywny, uznając, że w 2001 roku umyślnie zniesławił Aleksandra Gudzowatego słowami, jego firma Bartimpex w większym stopniu reprezentuje

interesy Rosji niż Polski. Według sądu Kaczyński popełnił przestępstwo umyślne.

itd., it