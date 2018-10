Pierwszy sondaż po "taśmach Morawieckiego". PiS lekko w górę, Koalicja Obywatelska traci

Ciekawe, że mając zeznania kelnerów, prokuratura nie podjęła tropu.

Gdy taśmy bezpośrednio dotyczyły PO i PSL , to PiS waliło jak w bęben.

Gdy dziennikarze dokopali się do zeznań kelnerów to bagatelizują, a jak na ironię, to właśnie wspomniane zeznania o słupach powinno zainteresować prokuraturę.

Dlaczego tego nie robi?

Przecież Ziobro nie będzie zamykać swojego.

Tak jak PRL-owska bezpieka nie zamknęła TW Balbinie w dniu 13 grudnia roku pamiętnego.

Śmiem twierdzić, że gdyby słowa Morawieckiego, były wypowiedziane przez kogoś z PO to z automatu by był aresztowany w świetle kamer z TVP na 48 godzin, a proces i wyrok byłby tuż przed wyborami.