Polska chce odstąpić od światowej konwencji ws. migracji. "Nie gwarantuje bezpieczeństwa Polski"

qawsedrftg 13 minut temu Oceniono 7 razy 3

Dajcie spokój z tą migracją. Nie może być tak że bez kontroli pół Azji i Afryki przyjeżdża sobie jakby nigdy nic. To prowadzi do cywilizacyjnego poziomu Somalii i Afganistanu, a jaki będzie los LGBTQISRO to lepiej nie mówić.



Jojo, coś trzeba zrobić ale musicie wstać z kolan sprzed jankesa. Bo to jankes nakręca "uchodźców", by pogrążyć Europę...