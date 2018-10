Legionowo. PiS po konwencji Smogorzewskiego: Jan Grabiec jest twarzą koalicji pogardy dla kobiet

We wtorek w Legionowie odbyła się konferencja prasowa Beaty Mazurek, wicemarszałek Sejmu i rzecznik PiS. Tematem były seksistowskie wypowiedzi prezydenta miasta Romana Smogorzewskiego (PO) podczas niedawnej konwencji oraz udział w wydarzeniu posła Platformy Jana Grabca.

Jan Grabiec pod ostrzałem PiS

- Na tej konwencji był poseł PO, rzecznik Grabiec, który nie tylko nie zareagował na skandaliczne wypowiedzi urzędującego prezydenta Smogorzewskiego, ale zachęcał go do boju - mówiła Mazurek. - To miejsce jest symbolem pogardy dla kobiet, ta konwencja pokazała prawdziwą twarz PO, pokazała to, jakimi - w mojej ocenie - są hipokrytami, są zupełnie niewiarygodni - twierdziła.

Wypróbuj nasz newsletter z sekcją o wyborach samorządowych. Kliknij, aby się zapisać

Kilka dni temu media obiegło nagranie z konwencji wyborczej Porozumienia Samorządowego w Legionowie, podczas której ubiegający się o reelekcję prezydent miasta żartował z kandydatek i kandydatów do rady miasta. O jednej mówił, że jest "za ładna, ale ma wiele innych walorów", o innej, że to "pani od seksu, no i od biologii". Pytał, kto jednemu z kandydatów "takie imię wymyślił", a z kolejnego żartował, że ma "trzy dziewczyny i czwartą, żonę".

- Uśmiechnięty rzecznik Grabiec to symbol PO, który pokazuje, że PO ma maskę - mówiła we wtorek Mazurek. - Oficjalnie wspiera prawa kobiet, a nieoficjalnie - w mojej ocenie - to seksiści i hipokryci - podkreśliła.

Po konwencji Romana Smogorzewskiego: W Legionowie dzieje się zło

- Zadajemy pytanie pani Nowackiej i Lubnauer, dlaczego nie przyjechały do Legionowa, nie spotkały się z pokrzywdzonymi paniami, dlaczego nie starają się wyjaśnić tego, co się dzieje w Legionowie? - mówiła posłanka PiS Anita Czerwińska. - W Legionowie dzieje się zło. Dlaczego obie panie nie domagają się dymisji Jana Grabca? Jan Grabiec, będąc twarzą PO, jest twarzą koalicji pogardy dla kobiet - zaznaczyła.

Katarzyna Lubnauer odcięła się od Smogorzewskiego w rozmowie z TVN24. Pytana o to, dlaczego Grabiec wręczył prezydentowi Legionowa szablę na konwencji, mówiąc "prowadź nas do boju", odparła: Być może Jankowi Grabcowi zabrakło asertywności i rzeczywiście, być może powinien przejść edukację równościową.

- Błąd, że nie zareagował, o ile słyszał - mówiła tymczasem o rzeczniku PO Barbara Nowacka, cytowana przez "Gazetę Prawną".

- Powinniśmy pokazać czerwoną kartkę temu panu. Jest to wielki wstyd na całą Polskę - mówiła we wtorek Mazurek.

Legionowo. Beata Mazurek: To miejsce jest symbolem pogardy dla kobiet

Po tym, jak konwencja zaczęła krążyć w mediach Smogorzewski przeprosił. - Czy jeden wieczór i kilka niedobrych zdań, za które jeszcze raz szczerze przepraszam, powinno przekreślić człowieka? - pytał Roman Smogorzewski, który pojawił się na filmie w otoczeniu kobiet. Prezydent opuścił też partię.

- Zamiast milczeć, kontratakuje - oceniała Mazurek. - Ja nie widziałam zadowolonych twarzy kobiet, które stały w jego tle. To miejsce jest symbolem pogardy dla kobiet. 21 października jest okazja, by to zmienić - zakończyła rzecznik PiS.