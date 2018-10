Artur Hippe, kandydat Nowej Prawicy na radnego Rzeszowa w wyborach samorządowych, pięć lat temu pisał na Facebook Messengerze do 14-latki, wysyłając jej wulgarne i dość dwuznaczne wiadomości. Sam miał wtedy 23 lata.

"Mmmm masz fajną d*** racja. Dobra a teraz na poważnie. Serio. Pójdziemy na spacer?" - pisał Hippe (pisownia oryginalna). Kiedy jego rozmówczyni zwróciła uwagę na różnicę wieku ("znajdz sobei kogos w swoim wieku"), odpisał, "co z tego", i że może się z nią dogadać.

Screeny z rozmów na Twitterze w poniedziałek zamieściła użytkowniczka Lidia vel Lidka. "Obrzydliwe. Gdyby to była moja córka, obiłabym mu ryj" - skomentowała.

W rozmowie z 19 maja 2013 r. napisał też: "wiem lubię niecodzienności" i "chcę się odrywać ponad to co świat oferuje i budować coś nowego". "Jak będziesz chciała poznać inny wymiar to polecam siebie" - dodał.

W innym upublicznionym fragmencie rozmowy na tekst "znajdz sobie inna laske", odpisał: "Ja jeszcze nie skończyłem. A starszego się SŁUCHA I MASZ BYĆ POSŁUSZNA!".

14-latka do Artura Hippe, kandydata Nowej Prawicy: Bo się podniecisz oblechu

Dziewczyna komentuje: "bo sie podniecisz oblechu", na co Hippe: "Za późno" i opatruje wiadomość uśmieszkiem.

Lidia vel Lidka dodała także, że napisała do niej dziewczyna, "do której wypisywał podobne rzeczy, kiedy miała 15 lat".

"Facet zaczął do nas wypisywać, podrywać, zapraszał na kolacje..."

Podobne doświadczenia opisują użytkownicy Wykopu. "Miałyśmy jakieś 12 albo 13 lat. Facet zaczął do nas wypisywać, podrywać, zapraszał na kolacje i spacery. Uspokoił się dopiero, kiedy byłyśmy jakoś w drugiej gimnazjum. Za stare?" - czytamy.

Pojawiły się też zrzuty z bloga Hippego, gdzie m.in. wymieniał cechy idealnej kobiety, a na pytanie "co na to rodzice Asi że jest w związku z 30-letnim mężczyzną, czyli tobą?", odparł: "Nie pytałem".

Sam Hippe najpierw skomentował pod tweetem Lidii vel Lidki: "W odpowiedzi na zarzut. Po pierwsze są to wiadomości wyrwane z kontekstu. Pisałem z dziewczyną która miała ponad 15 lat. Po drugie wszystko było pisane w żartach. Uważam to za pomówienie". Polityk oznaczył profil policji. Dodał też, że to zagrywka polityczna, a potem usunął swoje twitterowe konto. Zrzuty zapisał jednak portal Wp.pl.

Władze Nowej Prawicy: Proszę to zgłosić do prokuratury

Kandydat Nowej Prawicy nie usunął jednak konta na Instagramie, gdzie zamieszcza zdjęcia m.in. ze spotkań młodzieży, fotografie psów i kotów, ale także kobiet.

Wp.pl spytał też władze Nowej Prawicy, jakie kroki zamierzają podjąć w sprawie kandydata. - Jeżeli podjęliście państwo wiedzę, że zostało popełnione przestępstwo, to proszę to zgłosić do prokuratury - powiedział Leszek Samborski, pełnomocnik wyborczy ugrupowania. Dodał, że sprawy nie zna, a kandydat nie musi się na ten temat wypowiadać.

O komentarz poprosiliśmy samego Artura Hippego, czekamy na odpowiedź.