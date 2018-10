Wewnętrzny sondaż PiS: po wyroku poparcie dla Hanny Zdanowskiej zaczęło pikować

Jeszcze niedawno sytuacja w Łodzi była stabilna.

Łódź się chybocze

27 września zaczęła się jednak mocno chybotać. Otóż wtedy Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyrok: Hanna Zdanowska i jej życiowy partner Włodzimierz G. są winni potwierdzenia nieprawdy w dokumentach bankowych. Ona ma zapłacić 20 tys. zł grzywny. On 25 tys. Wyrok zapadł stosunkiem głosów 2:1. Jest prawomocny i spadł PiS-owi jak z nieba.

Mówi polityk PiS: - Nasze sondaże wskazują, że Hanna Zdanowska ma już ledwie 40 proc. Po wyroku skazującym to poparcie zaczęło pikować.

Sztabowcy PiS walczą o to, aby wybory nie zakończyły się na jednej turze, bo wtedy partia władzy zostałaby zmiażdżona. Wedle naszych informacji w tym sondażu dla PiS Zdanowska ma prawie 40 proc., a kandydat PiS poseł Waldemar Buda 32 proc.

Zupełnie inne wyniki daje sondaż, na który powołuje się sztab wyborczy Zdanowskiej. Na konferencji działacze jej komitetu podkreślili, że z badania Kantar z 3 października (już po skazaniu prezydent miasta) Zdanowska ma 65 proc., a kandydat PiS Waldemar Buda - 19 proc. poparcia.

Wybory samorządowe 2018. PiS walczy o województwo, a nie o miasto

PiS nie odpuszcza Łodzi. Powody są dwa. Pierwszy i ważniejszy: PiS jest o włos od przejęcia władzy w sejmiku łódzkim. Drugi: doprowadzenie do II tury w wyborach na prezydenta miasta to sposób na poszerzenie elektoratu w samym mieście już z myślą o wyborach do Sejmu w 2019 r.

Póki co kłopotem jest rozpoznawalność kandydata PiS na prezydenta miasta.

Podczas łódzkiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dwa razy powiedział o kandydacie. To poseł Waldemar Buda. Za pierwszym razem - najwyraźniej prezes zapomniał jego nazwiska - nazwał go "panem, który jest kandydatem". A w ostatnich zdaniach przemówienia już zdołał wymienić imię i nazwisko swojego człowieka w Łodzi. Wciąż niska rozpoznawalność kandydata PiS jest jedną z barier, która sprawia, że dziś PiS nie jest w stanie przebić szklanego sufitu w mieście. Inną jest choćby to, że w Łodzi wciąż jest żywe wspominane o bliskim PiS-owi prezydencie Jerzym Kropiwnickim - ekscentrycznym polityku, którego odwołano w referendum. Dziś - dzięki PiS-owi - spędza on emeryturę w Radzie Polityki Pieniężnej NBP.

Co innego z województwem łódzki, które jest jednym ze swing states, które PiS może odbić. Od 2006 r. rządzi tu koalicja PO-PSL (krótko także z SLD), ale PiS jest o włos od przerwania złej passy. Jedne sondaże sugerują, że prawica zyska przewagę w sejmiku, a inne że zabraknie raptem paru mandatów.

Chybiona salwa Jacka Sasina

Na finiszu kampanii PiS odpala w Łodzi więc mocną salwę. Minister Jacek Sasin (szef Komitetu Stałego rządu) przekonuje, że jeśli Zdanowska wygra wybory, to nie będzie mogła objąć urzędu.

Lokalni działacze PiS też suflują taki scenariusz. - Czy wszyscy wyborcy Zdanowskiej będą chcieli stracić głos? Tak to teraz mniej więcej wygląda - mówi jeden z nich.

Samo PiS nie ma tu jasnego stanowiska, czy Zdanowska będzie mogła objąć urząd czy nie, więc partia wypuszcza sygnały, że może nie móc. Wzbudza w ten sposób niepokój wśród wyborców - mimo że Państwowa Komisja Wyborcza, ustami przewodniczącego Wojciecha Hermelińskiego, podkreślała już: "nie ma żadnych przeszkód, żeby pani Hanna Zdanowska ubiegała się o reelekcję".

Hanna Zdanowska - niezatapialna?

Jarosław Kaczyński na łódzkiej konwencji PiS mówił tak: - Wy tutaj macie w Łodzi taką władzę, która jeśli chodzi o propagandę, o PR, to naprawdę jest "piątka" albo "szóstka" nawet. Ale gorzej z czynami. (…) Musimy się wziąć bardzo mocno do pracy, nie zważać na różnego rodzaju informacje i sondaże. I walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć, bo tylko wtedy zwyciężymy.

Na jakież to sondaże prezes PiS nakazuje być ślepym? Te publikowane w mediach. Choćby ten dla "Dziennika Łódzkiego". W nim Waldemar Buda ma 23,7 proc. głosów, a Hanna Zdanowska - 59 proc. Inny sondaż dawał jej nawet 63 proc. Cztery lata temu wybory wygrała już w I turze, pokonując dzisiejszą rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską.

Sztabowcy PiS-u uznają takie badania za mało wiarygodne. Bo a to są sprzed skazania Zdanowskiej, a to wykonano je na małej próbie - 500 osób. Są przekonani, że badania, które będą w mediach w ostatnim tygodniu kampanii, potwierdzą tendencję z sondażu, które zleciło PiS.

Miasto kobiet

Zdanowska jest kandydatką skrojoną na Łódź. Miasto jest bardzo sfeminizowane - na 100 panów przypada 120 pań, co jest rekordem wśród polskich miast. A przecież w wyborach PO ma większe poparcie wśród pań niż u panów (z sondażu Ipsos dla TVN24 wynika, że Platforma w 2015 r. miała wśród kobiet 26,4 proc. poparcia, a wśród mężczyzn 20,3 proc.).

Prof. Rafał Chwedoruk: - PiS nie ma szans na zwycięstwo w wyborach na prezydentów dużych miast, więc eksperymentuje. Zamiast wystawiać starych graczy, namaścił kandydatów młodszego pokolenia. Oni też co prawda nie wygrają, ale spróbują dotrzeć do pokolenia 30- i 40-latków, które skłonne jest głosować raczej na PO.