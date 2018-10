Wybory samorządowe 2018. PO zawiadamia prokuraturę w sprawie bilboardów Patryka Jakiego

pisus.syfilisus 3 godziny temu Oceniono 45 razy 11

PiS by wygrać wybory wykorzystuje wszystko - włącznie z firmami dezinformacyjnymi i setkami trolli. Ja ich rozumiem - w końcu iść do pierdla na 25 lat za zdradę Polski to nie są przelewki .. Trzeba kłamać z mównic, kłamać z telewizora i radia, kłamać z ambon. Oni walczą o swoje głowy.