Leszek Miller: Nie mogę głosować na Andrzeja Rozenka. Stał na czele grupy, która chciała zniszczyć SLD

zdun66 6 godzin temu Oceniono 17 razy 15

Odezwał się największy szkodnik. Nieprzemyślane (a może co gorsze przemyślane)

decyzje Millera przyczyniły się nie tylko do prawie zupełnego upadku SLD

ale także do dewastacji całej polskiej sceny politycznej gdy w Sejmie zabrakło miejsca

dla lewicy, której kosztem ilość mandatów PIS w Sejmie wzrosła do ponad 50%.

Poparcie dla pani Ogórek w kampanii prezydenckiej to tylko jeden z wielu przykładów

jakim wielkim szkodnictwem wykazał się pan Miller.