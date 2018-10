Beata Mazurek wpisała się w trendy językowe. O Donaldzie Tusku: "To taki perekińczyk"

- My się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy. Czasami popełniamy błędy; kto nie popełnia błędów znaczy, że nic nie robi - powiedział w niedzielę w Dębicy Mateusz Morawiecki. Słowa o "harataniu w gałę" były przytykiem do poprzedniej władzy i zamiłowania Donalda Tuska do grania w piłkę nożną.

Słowa premiera nie umknęły przewodniczącemu Rady Europejskiej, który odpowiedział Morawieckiemu na Twitterze, że "Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmentów".

Beata Mazurek nazwała Donalda Tuska "perekińczykiem"

W spór zaangażowała się rzeczniczka PiS. Beata Mazurek wpisała się w trend i wykorzystała modne od niedzieli słowo "perekińczyk", którego podczas wiecu wyborczego użył Mateusz Morawiecki.

Tuskowi przypomnijmy, że od krótkich spodenek do dżentelmena to jeszcze droga daleka. Czmychnął do Brukseli, ale rozumu tam mu nie przybyło. Co najwyżej, cynizmu i pogardy dla swojego kraju. Tusk to taki perekińczyk

- napisała rzeczniczka PiS.

Kim jest perekińczyk? Wyjaśniał to premier. - Opozycja, liderzy opozycji to są takie perekińczyki - mówił w Jasionce. - Perekińczyk to taki człowiek, który tak bardzo przewrotnie i obłudnie podchodzi do rzeczywistości - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Słowa perekińczyk kiedyś oznaczało - według Słownika Staropolskiego z początku XX wieku - zdrajcę. "Perekińczyk - przeniewierca, który się na drugą stronę przerzucił" - głosi z kolei słownik Lindego z początku XIX w.