Wybory samorządowe 2018. Patryk Jaki na zdjęciu chwali się księgozbiorem. Co można tam znaleźć?

Patryk Jaki na Twitterze pokazał zdjęcie swojego biurka, a za nim - regału pełnego książek. Jak zauważył jeden z facebookowych profili, kandydat PiS na prezydenta Warszawy to... "fanatyk niemieckich lokomotyw".

Wybory samorządowe 2018. Patryk Jaki i jego książki

Jaki zamieścił zdjęcie przy okazji zapowiedzi decyzji o rozpoczęciu budowy trzeciej i czwartej linii metra, budowie 50 żłobków i przedszkoli oraz rozpoczęciu budowy Dzielnicy Przyszłość.

"Patryk Jaki to fanatyk niemieckich lokomotyw. Pół półki zawalone niemieckimi wydaniami atlasów z lokomotywami z późnych lat 80. Cztery tomy Lokomotiv-Archiv Preußen, a do tego Württemberg czy Baden pełne setek czarno-białych zdjęć, opisów i rysunków technicznych w skali 1:160" - zauważył na Facebooku Ośrodek Dystrybucji Prestiżu i Pogardy.

"Kiedy twój przeciwnik jest bibliofilem, a ty przypomniałeś sobie, że też wiesz co to książki" - czytamy też. Ośrodek przypomniał, że w sobotę na antenie TVN Jaki i Rafał Trzaskowski rozmawiali z uczniami w programie "Klasa". Kandydat Koalicji Obywatelskiej powiedział wtedy, że ma 10 tys. książek. "Ale to pewnie zbieg okoliczności" - komentuje zdjęcie Jakiego profil.

Użytkownik Twittera Bardzo na półce wypatrzył pozycję "Ręka Fatimy". I wyjaśnia, że Fatima to najmłodsza córka proroka Mahometa, szczególnie czczona przez szyitów, a jej ręka to amulet, który ma pełnić funkcje ochronne.

Inni zauważyli też na regale m.in. "Dziennik Bridget Jones", książkę o Coco Chanel i kryminał autorki Harry'ego Pottera - J.K. Rowling.