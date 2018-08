Prezydent Gdańska idzie na wojnę z PiS. O obchodach na Westerplatte: Zostałem oszukany, okłamany

Paweł Adamowicz na konferencji odniósł się do sprawy obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Dzisiaj szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że wojsko nie zostało zaproszone na rocznicę.

Paweł Adamowicz odnosi się do słów Mariusza Błaszczaka

Już na samym początku Adamowicz powiedział, że "gdańszczanie w swojej większości są narodowości polskiej". - Zapytacie, dlaczego to mówię. Dlatego, że wsłuchuję się w słowa ministra Błaszczaka, które próbują sugerować, że my, gdańszczanie, jesteśmy w opcji niemieckiej, że to jest jakaś kolumna - powiedział. I dodał:

To nie pierwszy raz, kiedy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości obraża gdańszczanki i gdańszczan, nie pierwszy raz dzieli Polaków na lepszych i gorszych, nie pierwszy raz rozdziela monopol na polskość

Wojsko będzie na Westerplatte

Adamowicz odniósł się w ten sposób do słów Błaszczaka, który stwierdził, że prezydent Gdańska "na nowo pisze historię naszego kraju, wpisując się w kłamstwa, wpisując się w retorykę, która była retoryką tych, którzy na Polskę napadli". Takie stwierdzenie znalazło się w opublikowanym dziś na stronie MON stanowisku ministra Błaszczaka.

Paweł Adamowicz poinformował, że wbrew słowom Błaszczaka Wojsko Polskie będzie obecne na uroczystości, nie będzie natomiast ceremoniału wojskowego.

- Mamy wielkie zaufanie do polskiego munduru, Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte. Jak co roku przedstawiciele służb mundurowych są zapraszani i uczestniczą o 4.45 1 września na Westerplatte. Będzie też i tak w tym roku. Ale nie mamy zaufania do politycznego, partyjnego kierownictwa MON - stwierdził. Adamowicz przypomniał, że w ubiegłym roku doszło do konfliktu między miastem a MON. Stwierdził, że "poszedł na ustępstwa" w sprawie organizacji uroczystości, a resort złamał kompromis.

Adamowicz: Zostałem oszukany

- Zgodziłem się zmienić formułę obchodów 1 września. Zostałem oszukany, okłamany przez przedstawicieli MON, którzy obiecali, że apel pamięci będzie odczytywany na przemian przez harcerza i oficera. Wszyscy się na to zgodziliśmy - stwierdził, a później dodał, że żandarm podczas ubiegłorocznych obchodów "zagrodził swoim ciałem przejście harcmistrza do mównicy". Na dowód pokazał film z uroczystości.