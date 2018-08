radeberger godzinę temu Oceniono 35 razy 9

Kukiz'15, PSL, Partia Razem oraz Prawica RP. Połowy z tych partii nawet bym nie nazwał opozycją wobec partii Dudy. To po pierwsze. Po drugie - to co podpisał zostanie ocenione po skończonej kadencji (lub dwóch - taki mamy naród, sorry). A kadencja nie trwa wiecznie.