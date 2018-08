Wybory samorządowe. Sondaż: PiS zdobywa większość sejmików. Chyba, że opozycja się zjednoczy

mietekkowalski godzinę temu Oceniono 28 razy 4

Cały czas zwolennicy opozycji żyją jak podłączeni do kroplówki jakimiś słabymi protestami, rozdmuchanymi wydarzeniami, które faktycznie nie mają takiej skali, sondażami, które nawet na milimetr nie przybliżają do zwycięstwa nad PiSem. Ten sondaż to miazga dla PO/N, a koalicja PO/N/PSL/SLD to dziwadło, które nie ma ze sobą nic wspólnego i nie ma co łudzić się, że będą wspólne listy 4 tak różniących się partii. Na ten moment tylko partia, która zaprezentuje swój program (wybory samorządowe opozycja raczej już przegrała - poza kilkoma dużymi miastami) i będzie to program nie na zasadzie "anty-PiS", może stanąć z Kaczyńskim w szranki.