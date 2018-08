Andrzej Duda po raz pierwszy komentuje zawieszenie przepisów przez SN. "Nieważne z mocy prawa"

Sąd Najwyższy w zeszłym tygodniu zawiesił stosowanie niektórych przepisów, dotyczących zasad przechodzenia sędziów na emeryturę (które są elementem PiS-owskich zmian w sądownictwie). SN zrobił to, ponieważ zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami, czy przepisy te są zgodne z unijnym prawem. Taką decyzję skrytykowała strona rządowa. Z kolei niektórzy prawnicy oceniają, że jest ona uzasadniona.

Sprawę szybko skomentowała Kancelaria Prezydenta, wypowiedział się też prezydencki minister Paweł Mucha. Dotychczas jednak prezydent Andrzej Duda nie zabrał głosu osobiście. Teraz po raz pierwszy komentuje sytuację w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Prezydent najpierw powołał się na ocenę sędzi Trybunały Konstytucyjnego w stanie spoczynku Marii Gintowt-Jankowicz, wg której "nie ma w polskim systemie prawnym organu, którzy może zawiesić obowiązujące przepisy ustawy". - Można kwestionować je przez TK, ale nawet on zawieszać ustawy nie może - dodał Duda.

- Co gorsza, SN zrobił to we własnej prawie, bo dotyczy to jego sędziów. To postanowienie w zakresie rzekomego "zawieszenia" obowiązywania niektórych przepisów uznać należy za nieważne z mocy prawa

- stwierdził prezydent.

"SN mógłby orzec zatrzymanie ruchu Ziemi wokół Słońca"

Prezydent ocenił, że ustawa "jest obowiązującym prawem" i dodał, że przecież I prezes SN lub Rzecznik Praw Obywatelskich "mogli zgłosić ją do Trybunału Konstytucyjnego". Podkreślił, że jego zdaniem "od strony czysto formalnej to, co zrobił SN, jest nie do obony". Duda dodał, że opiera to zdanie na rozmowach z "kilkoma wybitnymi ekspertami".

- W kuluarach jeden z wybitnych prawników stwierdził, że stosując taką interpretację artykułu 755 k.p.c. Sąd Najwyższy równie dobrze mógłby orzec zatrzymanie ruchu Ziemi wokół Słońca - powiedział Duda.