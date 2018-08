Prezydent Andrzej Duda o ordynacji do Parlamentu Europejskiego: Mocno skłaniam się do weta

- Dla mnie przyjęta przez Sejm ustawa ogranicza Polakom możliwość posiadania reprezentantów w Parlamencie Europejskim - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prezydent Andrzej Duda. - Mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego - dodał Duda. Jak motywuje swoje wątpliwości?

Andrzej Duda: To eliminuje mniejsze ugrupowania

Wszyscy przyznają, że realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11-12 procent. To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Jakaś część polskiego społeczeństwa będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w europarlamencie

- powiedział prezydent w wywiadzie dla "DGP". Duda zaznaczył też, że "nie widzi potrzeby" wymuszania systemu dwupatryjnego ani "koalicji na warunkach największych partii".

Jak wynika z najnowszych analiz, zmiana ordynacji wyborczej do europarlamentu sprawia, że są okręgi wyborcze, w których efektywny próg mógłby wynieść nawet ponad 20 proc.

Zmiany w ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego to pomysł PiS. Protestowała przeciwko nim opozycja. Teraz nowe prawo czeka na podpis prezydenta. O zawetowanie ustawy apelowały do Andrzeja Dudy m.in. partia Razem i Kukiz'15.