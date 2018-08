Wybory samorządowe 2018. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Kto może wydawać karty do głosowania i liczyć głosy?

Zgodnie z nowymi przepisami członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych 2018 może zostać osoba, która spełnia dwa warunki. Po pierwsze, musi być to osoba, która została ujęta w rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się komisja, w której ta osoba chciałaby pracować. Po drugie, kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi posiadać prawo do głosowania, a więc mieć skończone 18 lat (najpóźniej w dniu wyborów). Osoba, która zasiądzie w obwodowej komisji wyborczej nie może więc być pozbawiona praw publicznych lub praw wyborczych, nie może także być ubezwłasnowolniona prawomocnym wyrokiem sądu.

Wybory samorządowe 2018. Kto może zostać komisarzem wyborczym? Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

Co ciekawe, członkiem obwodowej komisji wyborczej może być także osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa, ale jest obywatelem któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby obywatel Unii zasiadł w komisji wyborczej, musi mieć ukończone 18 lat, być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa do którego przynależy dana komisja okręgowa, a także nie być pozbawiony praw wyborczych w kraju, którego jest obywatelem.

Kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej?

Komisarzami wyborczymi nie mogą być:

kandydaci w wyborach,

pełnomocnicy wyborczy,

pełnomocnicy finansowi kandydatów,

mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni,

wstępni kandydatów (a więc małżonkowie, rodzice, dziadkowie),

zstępni kandydatów (dzieci oraz wnuczkowie).

Ile można zarobić, pracując obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatów na urzędnika wyborczego mogą zgłaszać pełnomocnicy wyborczy oraz upoważnione przez nich osoby. Spośród kandydatów wybiera się 9 osób do obu typów komisji wyborczych. To, kto zasiądzie w okręgowej komisji wyborczej musi zostać ustalone najpóźniej na 21 dni przed wyborami. Warto pamiętać, że praca w obwodowej komisji wyborczej jest pracą płatną. W jeden dzień roboczy można dorobić nawet kilkaset złotych. W czasie poprzednich wyborów samorządowych, które odbyły się w 2014 roku, szeregowy członek komisji otrzymał 300 zł za dzień pracy, zastępca przewodniczącego 330 zł, natomiast przewodniczący komisji – 380 zł.

Wybory samorządowe 2018. Ile można zarobić, pracując w komisji wyborczej? Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

W jakim trybie pracują członkowie komitetów wyborczych?

Obwodowe komisje wyborcze dzielą się na dwa typy. Pierwsza z nich to obwodowa komisja do spraw przeprowadzenia głosowania. Jest ona odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wyborów i pracuje od czasu rozpoczęcia pracy komisji (najpóźniej od godziny 6:00 w dniu wyborów) do momentu zapieczętowania urny i złożenia protokołu drugiej komisji. Jest nią komisja do spraw ustalenia wyników głosowania, która pracuje od momentu przekazania urny i protokołu, aż do momentu ustalenia wyniku wyborów.