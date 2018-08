Poseł PO dostał od Caritasu odpowiedź ws. zwrotu nagród. "Proszę przestać stygmatyzować"

Krzysztof Brejza to poseł Platformy Obywatelskiej, który zasłynął ujawnieniem pokaźnych nagród, które Beata Szydło przyznała swoim ministrom. Gdy sprawa wyszła na jaw, Jarosław Kaczyński nakazał członkom rządu przekazać nagrody Caritasowi.

Krzysztof Brejza dostał od Caritasu odpowiedź ws. nagród

Brejza o sprawę nagród pyta poszczególne placówki. Zaskakujące pismo dostał od Caritasu Diecezji Częstochowskiej. Ks. Marek Bator, dyrektor Caritasu, w odpowiedzi do posła poprosił "ażeby zaprzestać stygmatyzowania Caritasu", gdyż prowadzą one "do politycznych rozgrywek, w których Caritas nie jest i nie może być stroną". "Niestety Pana list zawiera takie znamiona, sugerując, iż środki o które Pan zapytuje, były wypłatami 'nienależnymi', co nie zostało prawomocnie potwierdzone" - czytamy dalej.

Ponadto ks. Bator stwierdza, że pieniądze "od momentu ich przekazania stanowiły prywatność osób, które je otrzymały, decyzja o ich przeznaczeniu należy wyłącznie do nich". Jako pierwsza o piśmie z Caritasu poinformowała Wirtualna Polska.

Brejza: Są chciwi i najprawdopodobniej nie zwrócili tych środków

Brejza wysłał pytania do 45 placówek Caritas. - Mam 11 odpowiedzi, proszę sobie wyobrazić, że 5 Caritasów stwierdziło, że nie odnotowało żadnych wpłat od ministrów, wiceministrów i innych osób pełniących funkcje publiczne. Dwa albo trzy Caritasy zasłoniły się niemożnością udostępnienia tej informacji, dwa odnotowały wpłaty - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Krzysztof Brejza. - Odpowiedź Caritasu częstochowskiego jest wyjątkowo specyficzna, ale to, co jest sednem sprawy to fakt, że gdyby te pensje zostały przekazane na Caritas, to ministrowie sami opublikowaliby informacje na ten temat. Jeżeli oni chcieli oczyścić się moralnie, to dalej tkwią w niejasnej sytuacji, bo są chciwi i najprawdopodobniej środków za lata 2016-2017 nie zwrócili.

Nagrody dla rządu Beaty Szydło

Ministrowie i pracownicy rządu Beaty Szydło w 2017 roku otrzymali łącznie ponad 2 mln 100 tys. zł nagród brutto . Rekordzistą był ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak (obecnie szef MON), który otrzymał ponad 82 tys. zł premii. Decyzję o przekazaniu na Caritas premii ministrów rządu premier Beaty Szydło ogłosił w kwietniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Decyzja o oddaniu nagród nastąpiła po wybuchu skandalu z przyznawanymi systemowo, co miesiąc nagrodami dla ministrów, wiceministrów i szefowej rządu.