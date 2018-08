1000 plus zamiast 500 plus? Poseł PiS: "To bardzo możliwe. Musimy zaproponować coś ekstra"

PiS najwyraźniej już powoli przygotowuje się do kuszenia wyborców. Politycy partii rządzącej proponują, by 500 plus zastąpić 1000 plus.

PiS kusi wyborców. 1000 plus zamiast 500 plus?

- Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus. Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus. Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne - powiedział w rozmowie z „Super Expressem” „jeden z ważnych polityków partii rządzącej”, jak określili rozmówcę dziennikarze.

Powiedział też, że PiS „rozbudził w Polsce ogromne nadzieje” i dodał, że „my musimy zaproponować im (obywatelom - red.) coś ekstra”.

Poseł PiS Janusz Szewczak, wiceszef sejmowej komisji finansów publicznych, stwierdził z kolei, że byłby to dobry pomysł. Powiedział, że ma nadzieję, że przy dobrej koniunkturze gospodarczej dodatek dla rodzin zostanie zwiększony do tysiąca złotych.

- Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem - powiedział.

Program 500 plus działa od dwóch lat

Program "Rodzina 500 plus" działa od ponad dwóch lat (minęły w kwietniu br.). Korzysta z niego 2,4 mln polskich rodzin - wynika z danych przekazanych przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską w marcu br. Liczba dzieci, na które przekazywane są pieniądze, to 3,6 mln. w marcu szefowa resortu poinformowała, że na program wydano ponad 42 mld zł.