Tragiczny weekend na polskich kąpieliskach. Tylko w sobotę i niedzielę utonęło 30 osób

Od kwietnia, kiedy rozpoczął się sezon, w polskich akwenach i kąpieliskach utonęło 291 osób.

W niedzielę do tragicznych wypadków doszło m.in. w województwie kujawsko - pomorskim. W miejscowości Przyjezierze w pow. mogileńskim służby zostały wezwane do poszukiwań nastolatka, który zniknął pod taflą wody. Ciało 19 -latka płetwonurkowie znaleźli wieczorem. Tragicznie zakończyła się także kąpiel w miejscowości Przypust. Tam strażacy wyłowili z Wisły zwłoki zaginionego w niedzielę 29-latka.

CZYTAJ TEŻ: "Ludzie toną w ciszy. Nie krzyczą, nie machają rękami". Jak poznać, że ktoś się topi?



RCB apeluje, by wypoczywając nad wodą kierować się zdrowym rozsądkiem. Należy kąpać się w miejscach, które są do tego wyznaczone i strzeżone przez ratowników. RCB przypomina, że wejście do wody rozgrzanym, może spowodować szok termiczny. Odradza pływania po spożyciu alkoholu.



Synoptycy zapowiadają, że w połowie tygodnia, w środę i w czwartek, na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.