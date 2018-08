Abp Polak skrytykował zaangażowanie księży w politykę. "Związek, który nie służy Kościołowi"

yan57 godzinę temu Oceniono 18 razy 12

ale to wina księży oni się przytulają do rządzących, do polityków wzależności kto jest przy władzy żeby wyciągnąć jak najwięcej państwowej kasy ... ja ma takie rozwiązanie i radę dla PRYMASA zerwać konkordat i rozdzielić państwo od kościoła i niech się kościół utrzymuje z datków wiernych może wtedy będzie szanował wiernych ...ps. PRYMAS sam uprawia hipokryzje bo też korzysta z pieniedzy z naszyxh podatków jeszcze ma wypasioną fure kierowce i postawione wszystko pod nos.