Pomniki w całej Polsce "wciągnięte" w protest. Dostają koszulki "Konstytucja"

eses2 10 minut temu

I to jest właśnie dokładnie styl lewackiej opozycji spod znaku PO, GW et consortes...... Tylko happeningi, mało śmieszne akcje, chamstwo i na rympał..... Tacy sami są super-hiper "politycy łopozycji" - tylko bon-mociki, mało śmieszne żarty i głupota. Wszystko przy wsparciu idiotów-lemingów - aby wrócić do żłoba i ssać potem ile wlezie do siebie i olewać tępych lemingów.