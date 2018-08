Sędziowie wysłani przez Dudę na emeryturę będą orzekać. "Czekamy, co powie unijny trybunał"

Sąd Najwyższy zwrócił się w piątek to unijnego trybunału z pytaniami o to, czy PiS przygotowując ustawę o Sadzie Najwyższym miał prawo zamieścić w niej zapisy o usuwaniu sędziów ze stanowisk ze względu na wiek. Do czasu aż Trybunał nie przedstawi opinii, SN postanowił zawiesić stosowanie tych przepisów.

Andrzej Duda skomentował decyzję sędziów

Według Andrzeja Dudy czwartkowa decyzja jest niezgodna z konstytucją, która, jak czytamy w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta, "żadnemu z organów nie przyznaje kompetencji do zawieszania stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, skutecznej wobec innych organów".

"Działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Rzecznik SN: Nie wymusimy na prezydencie przestrzegania orzeczeń sądu

Nie wiadomo co w takiej sytuacji zrobi Andrzej Duda. Być może wyśle postanowienie o odesłaniu kolejnych 14 sędziów w stan spoczynku? Nie wiadomo także, jak w takiej sytuacji zachowa się Sąd Najwyższy. - Będziemy się wtedy zastanawiać, bo sytuacja będzie nowa. Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od prezydenta i KRS, by respektowali orzeczenia sądu - mówił w piątek w RMF FM rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. - Możemy sobie wyobrażać różne działania, tak, także z takimi, że tu wejdą żołnierze i nas wyprowadzą, albo nie wiem co jeszcze - dodał.

Według Laskowskiego, wszyscy sędziowie, którzy ukończyli 65 lat i w jakiejkolwiek formie wyrazili wolę orzekania będą to robić, aż w sprawie wypowie się Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Do rozstrzygnięcia są to pełnoprawni sędziowie SN, i będą korzystać z urlopu, jeśli go mają, albo będą orzekać, tak jak każdy inny sędzia. Będą tak samo traktowani - podkreślił rzecznik Sądu Najwyższego.