"Houston, mamy problem", "świetny ruch". Komentarze po decyzji SN o zawieszeniu PiS-owskich przepisów

lodzermensz1 godzinę temu Oceniono 36 razy 20

Janecki, propagandzisto pisowski, twoje opinie nie mają najmniejszego znaczenia.

SN poszedł na wojnę. Nareszcie jakiś ruch wyprzedzający. Do tej pory system sądownictwa w Polsce był męczennikiem, bezwolnie poddającym się egzekucji. Tym razem wyszli z jakąś inicjatywą.

Obawiam się, że rząd oleje dzisiejszą decyzję SN. Będzie to na pewno dodatkowa okoliczność w procesach pisowców. Prędzej czy później muszą one nastąpić.