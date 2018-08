Wojna w TVP o Michała Rachonia to pozorne nieporozumienie. "Kurski musi zobaczyć, że mają siłę"

Zamieszanie wokół Rachonia tylko pozornie wygląda na jakieś nieporozumienie. To pokaz siły. Prezes TVP liczy się tylko z silnymi, więc prężenie muskułów przez "GP" miało mu pokazać: "'Kura', hamuj się, bo dostaniesz w dziób". Gdyby "GP" nie pokazała, że będzie zaciekle bronić swojego człowieka, to rychło już nie miałaby kogo bronić.

Otwarto "potężny front" w obronie Michała Rachonia

Mówi osoba z kręgu TVP znająca relacje w telewizji publicznej: W "GP" doszli do wniosku, że trzeba otworzyć potężny front obrony Michała Rachonia, bo inaczej Jacek Kurski stopniowo będzie go, a razem z nim środowisko "GP", marginalizować i wypychać z anteny. Pokazali, że są silni i zdeterminowani do obrony swojego człowieka.

Nie jest tak, że teraz władze TVP chcą wyrzucić Rachonia. Jest tak: na sygnał, że mogłoby się to stać, środowisko "GP" odpaliło potężną salwę w obronie swojego dziennikarza, by nikt nie ważył się na podnieść na niego ręki. Stąd animowana przez "GP" akcja pisania listów w obronie Rachonia do prezesa TVP. Akurat najbardziej zmotywowana do tej obrony jest wicenaczelna "GP" Katarzyna Gójska, prywatnie żona Michała Rachonia.

"Kochany, nienawidzony, oglądany" - tak na okładce "GP" przedstawiono Rachonia. W środku tekst wiceszefa gazety Piotra Lisiewicza - manifest z pochwałami dla dziennikarza. W podobnym tonie Rachonia bronił też szef Klubów "GP" Ryszard Kapuściński.

Gwiazda TVP i jego ekipa

W "GP" Rachoń opisywany jest jak ikona wolnych mediów. Do TVP, gdzie szybko się zadomowił, trafił tuż po odbiciu przez PiS Telewizji Polskiej. Stał się gwiazdą anten TVP. Ma bardzo dobre kontakty z Antonim Macierewiczem - ich wywiady trudno zliczyć.

Prowadzi "Woronicza 17" (program bojkotuje opozycja) i "Minęła dwudziesta". W TVP miał dotychczas trzy wydania "Minęła…", ale ostatnio zniknął z grafiku w jeden dzień i ma tylko dwie sztuki w tygodniu. Wokół siebie ma już grupkę zaufanych współpracowników - elementem presji na Rachonia może być więc też utrącanie tych osób.

"Żadne rzekome szykany nie spotykają..."

Sam Rachoń całą sprawę skomentował wyjątkowo skromnie - postem na Twitterze: "Kochani, dziękuję za słowa wparcia i obronę, ale moja mniejsza aktywność w najbliższym czasie związana jest tylko i wyłącznie z urlopem, jaki właśnie rozpocząłem. Żadne rzekome szykany nie spotykają też moich współpracowników w stacji. Cały czas #Jedziemy na antenie TVP Info". Szybko podchwycił to Jacek Kurski, prezes TVP: "Michał Rachoń zdementował niechlujne brednie, jakoby cokolwiek zagrażało jego pozycji na antenach TVP. I to by było na tyle".

I niby wszystko jest OK. Nasz rozmówca z kręgów TVP nie ma jednak wątpliwości: za tymi pojednawczymi słowami kryje się walka o utrzymanie częstej obecność samego Rachonia i środowiska "GP" na antenach TVP. Bo przycinanie środowiska "Gazety Polskiej" w TVP trwa, a na antenie brylują osoby z konkurencyjnego ośrodka medialnego - "Sieci" braci Jacka i Michała Karnowskich.

Co ma ślub prezesa TVP do walki o wpływy na antenie?

W TVP bacznie obserwowano, kto był na ślubie prezesa Jacka Kurskiego z Joanną Klimek, a kogo zabrakło, bo jest to - co prawda nieco sowietologicznym, ale jednak - wskaźnik klimatu w TVP. Ktoś się wzmacnia, a ktoś osłabł. A byli - jak opisywały bulwarówki - bracia Karnowscy, na zdjęciach widać, że była Patrycja Kotecka (a prasa pisała też, że nie zabrakło jej męża Zbigniew Ziobro) i sporo innych osób. Ale zabrakło Tomasza Sakiewicza i Antoniego Macierewicza - dwóch najważniejszych postaci dla "GP".

Akurat w TVP nie ma pogody dla "Gazety Polskiej", co wcale nie znaczy, że środowisko to jest zupełnie sekowane przez władzę. Tu przykład: świeżo upieczonym prezesem Polskiej Fundacji Narodowej jest Filip Rdesiński - związany wcześniej ze środowiskiem "Gazety Polskiej". Zatem "GP" dostaje frukta, ale w TVP jest coraz niemilej widziana. To zresztą naturalne, że przed zbliżającym się maratonem wyborczym temperuje się radykalizmy i szlifuje kanty.

"Sieci" nadają ton TVP

W TVP dużo większe wpływy ma środowisko "Sieci" - bardziej pragmatyczne i bliższe Nowogrodzkiej, a nie Klonowej, gdzie urzęduje Macierewicz. A do tego coraz bardziej krytyczne wobec teorii zamachowych ws. katastrofy smoleńskiej, które w TVP są przemilczane.

O ile ton informacjom i publicystyce TVP nadają "Sieci", to oglądalność kanału informacyjnego nabija Rachoń z "GP".

Mówi osoba z kręgu TVP: Jacek Kurski stara się jak najbardziej ograniczyć obecność Michała Rachonia. Już zmniejszono mu liczbę programów "Minęła dwudziesta" i to mimo że jego programy miały wyższą oglądalność niż inne. Jeśli kierować się słupkami, to taki ruch nie jest logiczny.

Showman, który lubi sprawiać kłopoty

Szkopuł w tym, że Michał Rachoń jest showmanem, przed kamerą jest w swoim żywiole, a ponadto - słyszymy od naszego rozmówcy - jest niesterowalny. - Rachoń na antenie to ryzyko prezesa Kurskiego. On się po prostu nikogo w TVP nie słucha. Ma dużą swobodę w doborze tematów i gości do swoich programów, a szefostwo telewizji chciałoby mieć nad nim jakąś kontrolę - zdradza nasz informator.

To u niego stałym gościem jest Wojciech Cejrowski - podróżnik, który słynie z prowokacji i kontrowersyjnych wypowiedzi. Obecność Cejrowskiego pompuje oglądalność, ale Cejrowski zawsze "coś palnie". W TVP cykliczne - raz na tydzień - zapraszanie Cejrowskiego uznawane jest przez innych dziennikarzy za jazdę po krawędzi bandy. Ale widzowie to kupują, więc Rachoń ciągle mówi "jedziemy!".