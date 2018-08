Andrzej Duda podpisał "Lex deweloper". "To historyczna chwila dla lobby deweloperskiego"

"To historyczna chwila dla polskiego lobby deweloperskiego. Udało im się przepchnąć bubel prawny, o jakim nie śniło im się nawet za PO. Pod pretekstem wsparcia dla programu Mieszkanie plus sprawiono, że każdy deweloper, nieważne jak bogaty i jak bardzo mający gdzieś krajobraz Polski, może budować łatwiej, szybciej, taniej i bardziej mając gdzieś to co dookoła" - napisali warszawscy aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, którzy występowali przeciwko ustawie.

Protesty nic nie dały. Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 sierpnia "Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących".

"Lex deweloper". Kontrowersje wokół specustawy mieszkaniowej

Ustawa jest nazywana także specustawą mieszkaniową lub "Lex deweloper". Jakie są jej założenia?

Inwestor, który będzie chciał budować na bazie specustawy mieszkaniowej, będzie musiał zgłosić się do gminy i przedstawić koncepcję urbanistyczną. Rada gminy w ciągu 60 dni wyda pozytywną lub negatywną decyzję. W nowym prawie zapisano, że mają się odbywać konsultacje z mieszkańcami (będzie 21 dni na zgłoszenie uwag).

W rozmowie z Gazeta.pl architekt Grzegorz Buczek z Politechniki Warszawskiej jeszcze w marcu ostrzegał: - Autorzy specustawy po prostu proponują, że jeżeli są jakieś plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone przez radę gminy, to teraz ta sama rada, która je uchwaliła, będzie na wniosek dewelopera mieszkaniowego je zmieniać w przyspieszonym trybie.

Miasto jest Nasze komentuje: "Cieszą się dziś też skorumpowani radni, bo teraz jeszcze łatwiej będzie im dogadać się pod stołem z deweloperami. Samo kolegium służb specjalnych z Mariuszem Kamińskim na czele ostrzegało, że ustawa zwiększa ryzyko korupcji".

PiS: to pozwoli na szybszą budowę mieszkań

Specustawa ma obowiązywać przez 10 lat. Zdaniem PiS rozwiąże problem z brakiem mieszkań. - Specustawa mieszkaniowa to szansa na tańsze mieszkania i realizacja naszych obietnic społecznych - mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Podkreślił, że w Polsce brakuje blisko 3 milionów mieszkań. Rozwiązania zawarte w ustawie mają pozwolić na budowę na gruntach rolnych, powojskowych, pokoleniowych i poprzemysłowych w granicach miast. Ustawa nie pozwała na inwestycje na terenach chronionych i leśnych.

Andrzej Duda - jak podał Pałac Prezydencki - podpisał nie tylko specustawę mieszkaniową, lecz także cały pakiet ustaw, w tym m.in. Konstytucję dla Nauki (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), przeciwko której protestowało z kolei środowisko naukowe.

"Lex deweloper". Latami bronili działek przed zabudową. Wysiłek pójdzie na marne?