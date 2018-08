Wybory samorządowe 2018. Liderka Strajku Kobiet Marta Lempart wystartuje na prezydentkę Wrocławia

Marta Lempart powalczy o fotel prezydenta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018. Lempart to liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - Powstał komitet wyborczy, który nazywa się Wrocław dla wszystkich - powiedziała w radiu TOK FM działaczka feministyczna. To właśnie z jego poparciem Lempart będzie się starać o prezydenturę Wrocławia.

Wybory samorządowe we Wrocławiu - kandydaci

Marta Lempart powalczy z Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS) oraz Jackiem Sutrykiem, kandydatem wskazanym przez urzędującego prezydenta Rafała Dutkiewicza. Sutryk prowadzi w przedwyborczych sondażach. Poparcie dla niego zadeklarowały na razie SLD i Nowoczesna.

Sutryk to dyrektor departamentu spraw społecznych we wrocławskim magistracie. Stachowiak-Różecka była radną PiS we Wrocławiu, obecnie jest posłanką tej partii.