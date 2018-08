Uczestniczka Powstania o ojcu Kaczyńskich. "Powiedział: moim dzieciom nie wolno dać władzy"

Z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 była Hanna Stadnik. Od 1 sierpnia 1944 r. walczyła na Mokotowie jako łączniczka i sanitariuszka w Pułku "Baszta" Kompanii "O2" porucznika "Withala".

Hanna Stadnik nie tylko wspominała w wywiadzie Powstanie Warszawskie, odniosła się również do bieżącej sytuacji politycznej i rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Żyłam w PRL-u i doskonale wiem, że rządziła tylko jedna partia i teraz jest to samo. Nie było sądów w PRL-u, wszystko było to, co wymyślił przewodniczący partii. I teraz jest to samo. Przecież to jest przerażające - komentowała weteranka Powstania.

- Nie tylko ja jestem przerażona, ale wiele osób z nas jest przerażonych, całe rodziny. Ja już się nie martwię o nas, bo my odchodzimy, ale ja mam dzieci, nie tylko ja, ale wszyscy, mają dzieci, wnuki, prawnuki. W jakiej Polsce będą żyli?

Boże, zróbcie młodzi ludzie coś, żeby nie doszło do tego, żeby oni trwali, żeby zwyciężyli w jakichkolwiek wyborach - zaapelowała weteranka.

Dodała, że "Polska nie jest już wolna".

Hanna Stadnik o Rajmundzie Kaczyńskim

Pod koniec rozmowy weteranka nawiązała do Rajmunda Kaczyńskiego, zmarłego w 2005 r. ojca Lecha i Jarosława Kaczyńskich. W trakcie Powstania Warszawskiego był dowódcą 7 drużyny 2 plutonu kompanii K 1 Pułku "Baszta".

Ojciec braci Kaczyńskich był moim kolegą z "Baszty". Jak Leszek [Lech Kaczyński - red.] został prezydentem Warszawy, myśmy my gratulowali. Ojciec [Rajmund Kaczyński - red.] nam powiedział: "moim dzieciom nie wolno dać władzy, bo zniszczą każdego, kto będzie od nich lepszy, bo są złośliwi". Ojciec, jeśli to mówi, to wie, co mówi - stwierdziła Hanna Stadnik.

- Leszek się zmienił. Znałam panią Marię, żonę Leszka, naprawdę wspaniała kobieta. I ona go wychowała, prawie jak każda żona męża - dodała.