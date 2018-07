Duda pod pomnikiem Powstania Warszawskiego: To dzięki wam jesteśmy tacy, jacy jesteśmy

- Poza wszystkimi nieszczęściami, które się zdarzyły, Warszawa i Polacy pokazali, że trwają i że państwo podziemne organizowane od 1939 roku jest skuteczne. Polacy byli gotowi, by znowu mieć własne państwo. To może tego bali się Sowieci i towarzyszący im komunistyczni zdrajcy, którzy organizowali wtedy zręby Polski Ludowej - Polski innej, niż ta, o której marzyli powstańcy - mówił Duda do zgromadzonych pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Podkreślał, że istnienie dzisiejszej Polski jest zasługą powstańców. - To dzięki waszemu bohaterskiemu zrywowi, dzięki tym, którzy przeżyli i wychowywali młode pokolenia, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy - dodał.

W uroczystościach przy pomniku Powstania Warszawskiego brali udział między innymi: weterani walk o Warszawę, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, szefowa stołecznej rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska oraz duchowieństwo.