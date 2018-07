tilow3 godzinę temu Oceniono 32 razy 8

Pisowcom napiszę tak że jeśli za podobne działania będą sądzeni ludzie PiS, to wszyscy pójdą siedzieć. A co do samej sprawy, jeśli sądzicie, że takie wiadomości zostają tylko na rodzimym gruncie, to się mocno mylicie. To wszystko widzą i słyszą porządni ludzie i wyciągają wnioski. Wiem, wiem! można będzie winy zwalić na Tuska, ale ! w co tez uwierzcie, powoli to paliwo zaczyna się wyczerpywać. Suweren traci cierpliwość. Aby wyśniona przez was cela+ nie obróciła się przeciwnie do zamierzeń, módlcie się o to.