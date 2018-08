Kancelaria premiera podaje liczby: premie dla prezesów to prawie 20 tys. zł. A na tym nie koniec

jozbieszczad godzinę temu Oceniono 21 razy 3

To żart ?



2014



Portal Money.pl stworzył ranking najlepiej zarabiających prezesów spółek Skarbu Państwa. Okazuje się, że najwięcej zarabia prezes PZU Andrzej Klesyk. W 2013 r. na jego konto wpłynęło 3,76 mln zł - 2,78 mln zł podstawy i dodatkowe premie w wysokości 980 tys. zł. Wychodzi na to, że miesięczna pensja Klesyka to 313 tys. zł, co daje 14,2 zł tys dziennie.



Ponad 1,5 mln zł wynagrodzenia i 1,44 mln zł premii - kto zgarnął tyle w 2013 r.? Prezes PKN Orlen, Jacek Krawiec. W 2012 r. zajmował pierwszą pozycję z portfelem zawierającym 3,1 mln zł.



Trzecie miejsce należy do Zbigniewa Jagiełło, prezesa PKO BP. Jego zarobki w 2013 r. wyniosły łącznie prawie 2,12 mln zł. Zaraz za nim uplasował się Herbert Wirth, szef KGHM z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 1,999 mln zł.



Dariusz Lubera, prezes firmy Tauron Polska Energia mógł liczyć na ok. 1,92 mln zł w 2013 r. Jego pensja wzrosła w porównaniu do 2012 r., mimo że wyniki spółki były słabsze. Z kolei Krzysztof Kilian, szef PGE dostał blisko 1,7 mln zł w 2013 r.



Na siódmej pozycji znalazła się Grażyna Piotrowska-Oliwa, była już szefowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W ubiegłym roku zarobiła ok. 1,51 mln zł.



Paweł Olechnowicz zarządzający firmą Lotos w 2013 r. wzbogacił się o ok. 1,4 mln zł, a Mirosław Bieliński, prezes spółki Energa - 1,18 mln zł, z czego 224 tys. zł to premia i pozostałe korzyści.



Najlepiej zarabiającą dziesiątkę prezesów spółek Skarbu Państwa zamyka Jarosław Zagórowski, szef Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który w 2013 r. otrzymał łącznie 1,14 mln zł. Co ciekawe, więcej o 200 tys. zł od prezesa JSW dostał Andrzej Tor, zastępca prezesa do spraw technicznych.



* Podane wynagrodzenia są kwotami brutto.