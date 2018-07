148 prawników zgłosiło się na stanowiska do Sądu Najwyższego. Kim są? Tajne

Choć formalnie termin upłynął wczoraj, to w związku z tym, że była to niedziela, Krajowa Rada Sądownictwa jeszcze dziś przyjmowała zgłoszenia do Sądu Najwyższego. Część może wpłynąć pocztą. Do piątkowego popołudnia wpłynęły w sumie 133 kandydatury. Ostatecznie zgłoszeń jest 148 - podaje TVN24.

Sąd Najwyższy: nazwiska kandydatów utajnione

Najwięcej, 65 osób, zgłosiło się do Izby Dyscyplinarnej, gdzie do obsadzenia jest 16 stanowisk. Dalej jest Izba Spraw Publicznych (50 kandydatów na 20 miejsc), Izba Cywilna (28 kandydatów na 7 miejsc) i Karna (5 kandydatów na 1 miejsce).

- O stanowiska sędziego Sądu Najwyższego starają się przedstawiciele różnych zawodów prawniczych - mówi rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera. - Są to zarówno sędziowie różnych szczebli sądów, nie tylko powszechnych, ale również administracyjnych, radcowie, notariusze, prokuratorzy, ale również ludzie nauki - precyzuje sędzia Maciej Mitera.

Jednak poza tą ogólną klasyfikacją na razie nie dowiemy się, kto dokładnie chce zostać sędzią Sądu Najwyższego. Choć nabór jest jawny, KRS odmówił podania ich nazwisk, zasłaniając się przepisami o ochronie danych osobowych (RODO). Nazwiska mają zostać ujawnione w czasie posiedzenia Rady. Ukrycie nazwisk skrytykował szef Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Efekt PiS-owskich zmian w sądownictwie

Wakaty w Sądzie Najwyższym to efekt zmian w sądownictwie, przeprowadzanych przez PiS. Wolne stanowiska pojawiły się w związku z powstaniem nowych izb SN oraz przepisem o przejściu w stan spoczynku sędziów w wieku powyżej 65 lat. Ponadto procedury obsadzania stanowisk zostały zmienione ustawą, która w ekspresowym tempie przeszła przez parlament i została podpisana przez prezydenta.

Według nowych przepisów, do wskazania prezydentowi kandydatów na I prezesa SN potrzebnych będzie 80, a nie - jak dotąd - 110 ze 120 sędziów Sądu Najwyższego. Z tego 44 to będą sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa już po zmianach dokonanych przez PiS.

Zdaniem krytyków, w tym opozycji, organizacji pozarządowych, ekspertów i części środowiska sędziowskiego zmiany grożą upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości. Według doniesień medialnych doszło do ustaleń w rządzie, że I prezesem SN zostanie Małgorzata Manowska. W 2007 r. była wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i szefową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ministerstwo Sprawiedliwości i sama Manowska zaprzeczali, że doszło do ustalenia wyboru jej na I prezes SN. Jednak Manowska potwierdziła, że złożyła aplikację do konkursu na sędziego Sądu Najwyższego. TVN24 zwraca uwagę, że dopiero przepisy w przyjętej ostatnio ustawie pozwoliły na to, by Manowska kandydowała do SN - wcześniej istniał zakaz łączenia stanowiska w Szkole Sądownictwa i orzekania jako sędzia. Wg prof. Marcina Matczaka była to "zmiana prawa po to, żeby konkretna osoba miała szansę kierowania Sądem Najwyższym".

"Obsadzanie stanowisk w SN nie wpłynie na wybory samorządowe"

Kandydaturami Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu. Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował, że Kancelaria Prezydenta monitoruje proces naboru do Sądu Najwyższego.

Dera stwierdził, że zakończenie procesu nominacyjnego nastąpi jesienią po tym, jak prezydent powoła nowych sędziów po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast pięciu kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskaże prezydentowi Zgromadzenie Ogólne Sędziów tego sądu.

Prezydencki minister dodał, że proces obsadzenia składu Sądu Najwyższego i izby stwierdzającej ważność wyborów nie wpłynie na wybory samorządowe, które odbędą się na przełomie października i listopada. "Sąd Najwyższy będzie podejmował tę decyzję w listopadzie, myślę, że nie będzie problemu" - powiedział Andrzej Dera.