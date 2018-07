Platforma składa doniesienie na CBA. Powód? Agenci mieli nielegalnie przesłuchiwać Gawłowskiego

W sobotę obrońca Gawłowskiego mecenas Roman Giertych opublikował na Facebooku list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pyta w nim między innymi, czy Jarosław Kaczyński wie coś na temat tego, że w czerwcu siedzący w areszcie Stanisław Gawłowski został nielegalnie przesłuchany przez CBA i nakłaniany do obciążania kolegów z Platformy.

Halicki:To powrót aresztów wydobywczych

Andrzej Halicki, wiceszef klubu PO poinformował dziś, że składa zawiadomienie do prokuratury. Jego zdaniem sama wizyta CBA w areszcie, bez powiadomienia obrońcy oraz uzyskania podstaw do niej, nie powinna się odbyć. Dodał, że sytuacja jest powrotem "aresztów wydobywczych". "Człowiekowi poddanemu presji stwarzana jest sytuacja nacisku, by oskarżał innych oraz, by w sposób nieprawny wymuszać zeznania o charakterze politycznym" - powiedział wiceszef klubu PO.

Andrzej Halicki dodał, że w zawiadomieniu jest mowa o możliwości naruszenia art. 231 Kodeksu karnego. Przepis mówi o tym, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.

CBA odpowiada Giertychowi

Jeszcze w niedzielę CBA oświadczyło, że stwierdzenia o nielegalnym przesłuchaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego i usiłowaniu nakłaniania go przez funkcjonariuszy CBA, by obciążał polityków PO to próba pomówienia. Biuro poinformowało, że rozważa w tej sprawie kroki prawne.

Sprawa Stanisława Gawłowskiego

Stanisław Gawłowski 12 lipca wyszedł z aresztu w Szczecinie. Sekretarz Generalny PO przebywał w nim od 15 kwietnia br. Spędził w nim trzy miesiące w związku z pięcioma zarzutami, które usłyszał. Trzy z nich dotyczą korupcji, do której miało dojść, gdy był wiceministrem ochrony środowiska za czasów rządu PO-PSL. Chodzi o rzekome przyjęcie 175 tys. zł łapówki oraz dwóch zegarków o wartości 25 tys. zł. Pozostałe to podżeganie do wręczenia łapówki w wysokości 200 tys. zł, ujawnienie informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.

Polityk PO od początku utrzymywał, że został niesłusznie zatrzymany, a także podkreślał, że jest niewinny. Prokuratura była przeciwna wypuszczeniu polityka na wolność twierdząc, że oskarżony ma "możliwość wywierania presji na świadków, a także uzgadniania wspólnej linii obrony z innymi podejrzanymi, wśród których jest żona posła, teściowie jego pasierba oraz znajomi".