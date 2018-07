Dziś upływa termin zgłaszania kandydatur na sędziów do Sądu Najwyższego

Choć formalnie termin upłynął wczoraj, to w związku z tym, że była to niedziela, Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje zgłoszenia także dzisiaj. Część może wpłynąć pocztą. Na ostateczne podsumowanie trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do końca tygodnia.

Do piątkowego popołudnia wpłynęły w sumie 133 kandydatury. - Najwięcej, 61, do Izby Dyscyplinarnej - poinformował rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera. - W dalszej kolejności to Izba Spraw Publicznych. Mniejszym zainteresowanie, ale też zauważalnym - cieszą się Izby: Cywilna i Karna - dodaje sędzia.

- O stanowiska sędziego Sądu Najwyższego starają się przedstawiciele różnych zawodów prawniczych - mówi Mitera. - Są to zarówno sędziowie różnych szczebli sądów, nie tylko powszechnych, ale również administracyjnych, radcowie, notariusze, prokuratorzy, ale również ludzie nauki - precyzuje sędzia.

Oceną kandydatur Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu.