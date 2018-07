Stanisław Gawłowski o pobycie w celi. "Dostaję wiadomości, że lepiej jakbym się sam powiesił"

tilow3 pół godziny temu Oceniono 19 razy 3

Panie pośle! to nie tylko sianie nienawiści do pana, ale obecnie to nienawiść do wszystkiego co niepisowskie. Niech tylko ktoś publicznie się wychyli i powie coś przykrego na PiS.... to działa jak w sekcie- pełna ochrona wartości określonych przez ich guru, czyli prezesa. I żadnych odstępstw, ustępstw, sama walka do upadłego, jak w totalitarnym kraju, bo albo bierzemy wszystko, albo tracimy równie wiele. Kwestia czasu są pozostałe oskarżenia, bo przecież jeszcze się nie wykazał Kamiński, czy też swojej obecnej mocy nie miał sposobności pokazać Ziobro. A lud pisowski jest głodny krwi, nawet Pan nie wie jak bardzo! Znam pisowców to i wiem co gadają np. o Tusku- ten to dopiero zbrodniarz! Gdyby zrobić sondę wśród wyborców PiS i zapytać ich kto zapisał się gorzej w historii Polski, Hitler czy Tusk? jestem pewien, że Tusk otrzymałby 99 % głosów. To skoro całe środowisko obecnej opozycji jest winne zbrodniczych działań wobec najlepszej władzy na świecie. to jak może PiS to odpuścić?