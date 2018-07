Biuro Mariusza Kamińskiego w Warszawie pomazane sprayem. "PZPR+"

tilow3 przed chwilą Oceniono 1 raz 1

Nachodzą mnie takie myśli, skoro pisowscy politycy totalnie mają w nosie całe społeczeństwo. Niszczą wszystko co Polacy zbudowali, bo nastał czas zemsty i prezes może wyrażać swoje frustracje w imię demokracji, to dlaczego nie posuwać się do metod niekoniecznie zgodnych z prawem? Skoro pisowcy łamią najważniejsze prawo - konstytucję, to dlaczego nie wykrzyczeć im tego? albo nie namalować, że są kim są!