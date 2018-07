Szczecin. Ktoś w nocy przebrał pomnik Lecha Kaczyńskiego. Sprawcy już szuka policja

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie przed siedzibą zachodniopomorskiej "Solidarności" odsłonięto niedawno, bo 16 czerwca. Na uroczystościach związanych z jego odsłonięciem byli obecni m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński czy prezes TK Julia Przyłębska.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie przebrany

W sobotę rano zauważono, że na pomniku nieżyjącego prezydenta ktoś zawiesił koszulkę z napisem: "Konstytucja, Jędrek". Zdjęcie na Facebooku i Twitterze zamieścił Komitet Obrony Demokracji, opatrując je komentarzami:

Nawet "Prezydent Tysiąclecia" nie jest zadowolony z tego, że Andrzej Duda łamie Konstytucję. Zdjęcie zrobiono w Szczecinie.

Prezydent Lech Kaczyński z wiadomością dla Andrzeja Dudy, czy do byłego pracownika to dotrze?

Koszulka na pomniku Lecha Kaczyńskiego. Są nagrania z monitoringu

Do zawieszenia koszulki doszło w nocy z piątku na sobotę, około godziny 1. Na profilu Komitetu Społecznego budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie pojawiły się fragmenty z monitoringu, na których widać mężczyznę opierającego drabinę o tył pomnika.

Mężczyzna - jak opisuje komitet - nie tylko "nie przygotował się" na akcję (nie miał w pełni zakrytej twarzy), ale też robił później zdjęcia pomnikowi z auta. Komitet złożył 2 zawiadomienia w tej sprawie, jedno dotyczy zniszczenia pomnika (mężczyzna miał zarysować jego tylną część).

Pomnik Lecha Kaczyńskiego. Policja zbada, czy doszło do znieważenia

O sprawie poinformowano policję. Jak przekazała Radiu Szczecin podkomisarz Anna Gembala z biura prasowego KWP w Szczecinie, zgłoszenia dokonał przechodzień, który "zauważył, że na pomniku jest koszulka z niestosownym napisem".

- Wstępnie jest to (zawieszenie koszulki na pomniku - red.) zakwalifikowane jako artykuł 261. Dotyczy to znieważenia pomnika lub innego miejsca publicznego. To przestępstwo zagrożone jest grzywną albo karą ograniczenia wolności - oznajmiła Gembala.

O pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie toczył się spór przez blisko trzy lata. W 2015 roku zgodę na postawienie monumentu wyraziła rada miasta, ale decyzję unieważnił wojewoda. Pomnik ostatecznie stanął, ale na prywatnej działce - co oprotestowywała Platforma Obywatelska, twierdząc, że powstał on nielegalnie.