Roman Giertych pyta Jarosława Kaczyńskiego: Wie pan, że CBA zbierała haki na liderów Platformy?

Roman Giertych w publicznym liście opublikowanym na Facebooku kolejny raz zwraca się do prezesa PiS. Tym razem pyta Jarosława Kaczyńskiego, czy wie coś na temat przesłuchania jakie agenci CBA mieli przeprowadzić za zgodą prokuratury w celi zatrzymanego Stanisława Gawłowskiego. Jak twierdzi Giertych, w czasie jego trwania dwóch agentów miało złożyć propozycję. W zamian za zeznania obciążające liderów Platformy Gawłowski wyjdzie z aresztu.

Czy wiedział Pan o tym, że oferta CBA została z oburzeniem odrzucona przez Stanisława Gawłowskiego, a konsekwencją tej odmowy jakiejkolwiek współpracy z CBA w zwalczaniu opozycji, był wniosek o przedłużenie stosowania aresztu? - pyta Giertych.

Jak dodaje, pyta nie bez powodów. Przypomina historie sprzed lat, która doprowadziła do rozpadu koalicji PiS, LPR i Samoobrony. "Moje pytania kieruję do Pana, gdyż po pierwsze ze sprawy afery gruntowej wiem, że śledził Pan osobiście i ze szczegółami wszystkie ważne operacje CBA" - pisze ówczesny wicepremier.

Kaczyński jako świadek

W czwartek Jarosław Kaczyński był gościem rozmowy po "Wiadomościach" w TVP1. Pytany o Stanisława Gawłowskiego, który po wypuszczeniu z aresztu, z mównicy sejmowej, zwrócił się do polityków PiS słowami, że ich miejsce jest w więzieniu, prezes stwierdził: To są takie rojenia, w tym wypadku rojenia człowieka, który zaraz po wakacjach będzie miał kolejne zarzuty.

To skłoniło Giertycha do postawienia Kaczyńskiemu pytania skąd wie, o tym, że Gawłowski jakieś nowe zarzuty ma usłyszeć. Najlepiej, jak prezes zezna to pod przysięgą, uznał pełnomocnik polityka PO i zgłosił Kaczyńskiego jako świadka w śledztwie.

Sprawa Stanisława Gawłowskiego

Stanisław Gawłowski wyszedł z aresztu w Szczecinie 12 lipca . Sekretarz Generalny PO spędził w nim trzy miesiące w związku z pięcioma zarzutami, które usłyszał. Trzy z nich dotyczą korupcji, do której miało dojść, gdy był wiceministrem ochrony środowiska za czasów rządu PO-PSL. Chodzi o rzekome przyjęcie 175 tys. zł łapówki oraz dwóch zegarków o wartości 25 tys. zł. Pozostałe to podżeganie do wręczenia łapówki w wysokości 200 tys. zł, ujawnienie informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.

Polityk PO od początku utrzymywał, że został niesłusznie zatrzymany, a także podkreślał, że jest niewinny. Prokuratura była przeciwna wypuszczeniu polityka na wolność twierdząc, że oskarżony ma "możliwość wywierania presji na świadków, a także uzgadniania wspólnej linii obrony z innymi podejrzanymi, wśród których jest żona posła, teściowie jego pasierba oraz znajomi".