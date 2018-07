Kukiz dał organizacji Morawieckiego 720 tys. zł na dom weterana. Poszły na wczasy dla seniorów

Poseł Kornel Morawiecki na początku kadencji Sejmu był członkiem klubu Kukiz'15, jednak w 2016 roku (po aferze z głosowaniem na dwie ręce) odszedł z ugrupowania. Ale już w 2017 roku komitet Kukiz'15 przekazał jego stowarzyszeniu Solidarność Walcząca 720 tys. zł - opisuje "Super Express". Pieniądze miały zostać przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia, w tym zbudowanie domu weteranów Solidarności.

Jednak dom nie powstał, a nawet nie ruszyła jego budowa. Morawiecki wyjaśnił w piśmie do Kukiza, że przeznaczono je m.in. na "poprawiające wiedzę i samopoczucie seniorów" spotkania 'Seniorzy obok nas'", a także na "wczasy dla seniorów w Jastrzębiej Górze". - Chciałbym, żeby powstał dom weterana. Ale na razie się nie zanosi, potrzeba więcej pieniędzy - mówił w rozmowie z "SE" marszałek senior Morawiecki. Dodał, że nie planuje zwrócić kwoty.

"Ja wcale nie chcę, by Kornel cokolwiek oddawał. Chcę tylko, by rozpoczęto w końcu budowę domu weterana Solidarności" - odparł Paweł Kukiz we wpisie na Facebooku. "Nie tak się umawialiśmy", pisze Kukiz i pyta: "To ilu weteranom te wczasy Kornel zafundował? Za milion zeta?". Polityk przypomniał, że stowarzyszenie ojca premiera Mateusza Morawieckiego dostało w sumie 300 tys. zł dotacji od różnych instytucji rządowych.